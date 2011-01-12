В уряді вважають, що «пенсійного» майдану не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив заступник міністра праці та соціальної політики Андрій ЧЕРКАСОВ, говорячи про можливість виявлення масового громадського невдоволення впровадженням пенсійної реформи.

А.ЧЕРКАСОВ зауважив, що для максимально повного роз’яснення положень пенсійної реформи Кабінет міністрів «взяв курс на публічне обговорення» майбутньої реформи, під час якого до проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» можуть бути внесені зміни.

«Ми не тільки не думаємо, що буде майдан, а навпаки, думаємо, що вислухаємо думку всіх зацікавлених сторін, і в нас суспільство отримає правдиву інформацію, а не ті чутки й домисли політиків, які іноді з’являються в різних виданнях», - сказав А.ЧЕРКАСОВ.

«Ми не боїмося сьогодні такого майдану», - підкреслив він.

Тим часом сьогодні у Харкові відбулася кущова нарада Харківської, Полтавської та Сумської областей за участю голови правління Пенсійного фонду України Бориса ЗАЙЧУКА з питань пенсійного реформування в рамках проведення публічного громадського обговорення системи соціально-економічних реформ.