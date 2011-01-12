Борги підприємств перед Пенсійним фондом перевищують 2 млрд. грн.

Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФУ) перевищує 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, у тому числі 600 млн. грн. складає борг підприємств, які знаходяться в стадії банкрутства, майже 500 млн. грн. - борги комунальних та стратегічних підприємств, до яких ПФУ не має права застосовувати штрафні санкції.

Б.ЗАЙЧУК підкреслив, що навіть якщо ці кошти вдасться залучити, вони не покриють дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єр-міністра, міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, за підсумками 2010 року дефіцит Пенсійного фонду складе 26,6 млрд. грн.