Мінпраці обіцяє за 1,5 роки навести лад в сфері відносин працедавця та найманого працівника

Міністерство праці та соціальної політики обіцяє за півтора роки навести лад в сфері відносин працедавця та найманого працівника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив заступник міністра праці та соцполітики України Андрій ЧЕРКАСОВ.

Говорячи про можливі шляхи зменшення дефіциту Пенсійного фонду, він підкреслив, що, за різними оцінками, в сфері нелегальної зайнятості працюють 1,5–2,5 млн. осіб, які не здійснюють ніяких відрахувань у фонди соціального страхування.

«Ми говоримо про те, що в будівництві, громадському харчуванні, сфері послуг, транспортній сфері певна частина робітників, які працюють, взагалі не мають ніяких відносин юридичних із працедавцем і, відповідно, не роблять ніяких внесків», - зауважив А.ЧЕРКАСОВ.

За його словами, для виправлення ситуації, що склалася, Пенсійний фонд, Державна інспекція з питань праці та податківці проводитимуть спільні перевірки підприємств не предмет належного юридичного оформлення відносин працедавця та найманого працівника.

«Ми сьогодні будемо проводити – Пенсійний фонд, створений Президентом новий орган Державна інспекція з питань праці та Податкова адміністрація – спільний аналіз за галузями, будемо проводити спільні перевірки. Наше завдання за найближчий рік–півтора легалізувати трудові відносини, що дозволить значною мірою поповнити не тільки Пенсійний фонд, а й усі фонди соціального страхування. На підприємства, які бавляться з законом, очікують перевірки», - сказав А.ЧЕРКАСОВ.

Він також додав, що Міністерство праці та соціальної політики внесло пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері трудових відносин.

«Люди не винні в тому, що вони працюють, а отримують зарплату в конверті. Винуватий роботодавець. У нас взагалі-то не рабовласницький устрій», - наголосив замміністра.

