Дефіцит Пенсійного фонду в 2011 році становитиме 17,7 млрд. грн. – голова ПФУ

У проекті бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2011 рік закладено дефіцит у розмірі 17,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час кущової наради Харківської, Полтавської та Сумської областей з питань пенсійного реформування в рамках проведення публічного громадського обговорення системи соціально-економічних реформ повідомив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.

Він підкреслив, що за умови проведення пенсійної реформи бюджет ПФУ вдасться вивести на бездефіцитний рівень у 2013 році.

Довідка УНІАН. Постановою Кабінету міністрів України № 626 від 21 липня 2010 року дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2010 році затверджено на рівні 26,595 млрд. грн. Його покриття передбачено за рахунок коштів державного бюджету.

