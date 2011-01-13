НФПУ вітає заяву Тігіпка про готовність провести громадське обговорення пенсійної реформи

Профспілки вітають заяву віце-прем’єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА про готовність провести громадське обговорення пенсійної реформи і закликають оприлюднити точний графік та місця такого обговорення у Києві та регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, про це йдеться у заяві НФПУ за підписом заступника голови форуму Володимира КАБАНЧЕНКА.

НФПУ вже звертався до уряду з пропозицією залучити профспілки до всенародного громадського обговорення змін до системи пенсійного забезпечення. Аналогічні звернення до голів облдержадміністрацій та керівників управлінь Пенсійного фонду України в областях надіслали регіональні організації НФПУ та представники Всеукраїнської профспілки працівників ринків, торгівлі та підприємців.

Однак лише у двох областях – Рівненській та Сумській профспілки отримали відповіді від регіональних відділень Пенсійного фонду. Також профспілки не отримали жодної офіційної відповіді від Кабінету міністрів, йдеться у заяві.

«Те, що лише чиновники 2-х з 25-ти адміністративних утворень відгукнулися на наші запити, свідчить про загрозу перетворення всенародного обговорення пенсійної реформи на бутафорію. Аби у громадськості не виникло сумнівів щодо щирості уряду обговорювати пенсійну реформу, НФПУ пропонує Міністерству соціальної політики оприлюднити програму громадських обговорень із зазначенням місць та часу їх проведення, а також обов’язково запросити на них представників профспілок, експертів та зацікавлених громадських організацій», - наголошують у профспілках.

Як повідомлялося, С.ТІГІПКО оголосив, що проведення консультацій з громадськістю щодо пенсійної реформи заплановано на січень та лютий. Їх результати будуть винесені на обговорення у Верховній Раді під час розгляду законопроекту про проведення пенсійної реформи.

Ще раніше НФПУ запропонував уряду обговорити на всеукраїнському рівні основні механізми й принципи пенсійної реформи, які забезпечать її дієвість. Зокрема, пропонується проаналізувати механізми та умови погашення заборгованих зарплат, забезпечення належного рівня оплати праці, створення відповідних фондів для збереження і примноження коштів працівника до моменту його виходу на пенсію, а також принцип оподаткування при здійсненні відрахувань до Пенсійного фонду та зміну принципу управління Пенсійним фондом на тристоронню основу - держава-роботодавці-профспілки.

