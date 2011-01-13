Підприємці просять ветувати закон, який може призвести до збоїв у забезпеченні харчуванням військових

Підприємці просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон, дія якого може призвести до збоїв у забезпеченні харчуванням 25 тис. військовослужбовців.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі підприємства “Івала”, що надає Міністерству оборони послуги з організації харчування військовослужбовців строкової служби.

Як нагадує у листі заступник директора підприємства Ольга ЛАРІНА, 11 січня 2011 року Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до розділу ХІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо забезпечення безперебійного харчування у Збройних силах та навчальних закладах.

Цим законом надано дозвіл замовникам, зокрема й Міноборони, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб’єктами господарювання – переможцями процедури закупівлі у 2009-2010 роках – в межах відповідних бюджетних призначень зі строком дії до 31 березня 2011 року.

О.ЛАРІНА зазначила, що законопроектом, який було взято за основу, передбачався дозвіл замовникам укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб’єктами господарювання – переможцями процедури закупівлі у 2007-2010 роках.

”Таким чином, змінивши в останній момент за ініціативи народного депутата Сергія ОСИКИ лише одну цифру у словосполученні “у 2007-2010 роках” на “у 2009-2010 роках” парламентарії поставили під загрозу зриву процес харчування 25 тис. військовослужбовців строкової служби, які наразі забезпечуються харчуванням суб’єктами господарювання – переможцями процедур закупівлі послуг 2007-го та 2008 років, договори яких діяли і в 2010 році”, - пояснила підприємець.

Також, за її словами, “цікавим є те, що заступник міністра оборони Михайло КУЦИН, який був присутнім на засіданні Верховної Ради 11 січня, напевно знаючи, що пропозиція депутата С.ОСИКИ не відповідає основній меті законопроекту – “забезпечення безперервності харчування особового складу Збройних сил України” – не висловив своїх зауважень щодо цієї пропозиції та не звернув увагу депутатів на принципове значення первинної редакції законопроекту”.

“Ми, а також інші суб’єкти господарювання-виконавці послуг харчування особового складу Збройних сил України, договори яких в результаті таких змін “випали” зі сфери регулювання цього закону, повідомляємо про можливий зрив процесу харчування 25 тис. військовослужбовців у разі набрання законом чинності в редакції від 11 січня.

Ми звертаємося до Президента – Верховного головнокомандувача Збройних сил України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням звернути увагу на зазначену ситуацію, ветувати суперечливе положення закону та повернути його до парламенту із зауваженнями для прийняття у редакції, що дозволить насправді ефективно виконувати його мету – забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців”, - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня у Державному підприємстві Міністерства оборони “Білоцерківський військторг” також заявили про можливість припинення харчування 11 тис. військовослужбовців строкової служби через борг військового відомства перед підприємством у розмірі понад 30 млн. грн.

Того ж дня у Міністерстві оборони України запевнили, що військовослужбовці строкової служби будуть забезпечені якісним харчуванням.

*** Наприкінці 2007 року Збройні сили України перейшли на організацію харчування військовослужбовців за принципом аутсорсингу із залученням на конкурсній основі спеціалізованих підприємств. Зараз на цьому ринку працюють п’ять таких підприємств.

На сьогодні за кошти державного бюджету у Збройних силах України забезпечується харчуванням понад 50 тис. військовослужбовців строкової служби та курсантів. З грудня 2010 року за відповідною постановою Кабінету міністрів безкоштовними обідами також мають забезпечуватися військовослужбовці служби за контрактом.

