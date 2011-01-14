Письменник Курков жорстко розкритикував діяльність Януковича

Всесвітньовідомий український письменник Андрій КУРКОВ жорстко розкритикував діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

У своїй авторській статті, опублікованій на сайті Бі-Бі-Сі, А.КУРКОВ зазначає, що В.ЯНУКОВИЧ та його оточення відкрито наслідують російську форму правління та і, якби це було можливо, воліли б перетворити країну на «контрольовану демократію», як в сусідній Росії.

«Але, оскільки в країні все ще існує реальна опозиція, це буде доволі складно», - вважає письменник.

Саме із цим, на його переконання, пов’язане кримінальне переслідування лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

«Юлія ТИМОШЕНКО є головним політичним противником ЯНУКОВИЧА. Якщо не знищити її партію зараз і якщо не завадити її участі у наступних президентських виборах, вона стане наступним Президентом України. А це – найгірший страх оточення ЯНУКОВИЧА, який представляє лише східну частину країни, Донецьку область», - вважає А.КУРКОВ.

При цьому письменник зазначає, що сподіватися на об’єктивне правосуддя в даному випадку не доводиться, оскільки «навіть діти в Україні знають, що ця судова система знаходиться під повним контролем Президента і є майже наскрізь корумпованою».

А.КУРКОВ також звертає увагу на те, що у спробі зменшити кількість голосів за партію “Батьківщина”, яку очолює Юлія ТИМОШЕНКО, на останніх місцевих виборах Партія регіонів В.ЯНУКОВИЧА неофіційно підтримала радикальну націоналістичну партію «Свобода».

Водночас А.КУРКОВ зазначає, що «Україна залишається відносно демократичною, частково завдяки існуванню двох різних частин країни: східної, більш радянської частини, та західної, більш європейської, яка приєдналась до СРСР лише на 45 років».

На думку А.КУРКОВА, «провал Помаранчевої революції 2004 року позбавив прозахідного українця будь-якого ентузіазму щодо політики. На сході країни Віктор ЯНУКОВИЧ також не зміг забезпечити активну підтримку свого режиму. Основне питання в тому, чи послаблять надалі економічні негаразди інтерес українців до політики, або запалять народні протести. Останнє є більш вірогідним».