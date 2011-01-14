Янукович взяв на себе відповідальність за наслідки для профспілкового руху – профспілки

Підписавши Закон України «Про соціальний діалог в Україні», Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв на себе головну відповідальність за негативні для профспілкового руху України наслідки дії цього закону.

Про це йдеться в заяві керівників незалежних всеукраїнських профспілкових об’єднань, текст якої має УНІАН.

У заяві сказано, що, підписавши 11 січня ухвалений Верховною Радою України 23 грудня 2010 року Закон України «Про соціальний діалог в Україні», «глава держави не зважив на звернення до нього п’яти незалежних профспілкових об’єднань країни від 3 січня із закликом накласти на згаданий закон вето та подати до Верховної Ради зауваження до закону, які б, у разі їх схвалення народними депутатами, сприяли, на нашу думку, створенню в Україні справді ефективної загальнонаціональної системи соціального діалогу».

На думку авторів заяви, згаданий закон порушує статтю 36 Конституції України, в якій йдеться про рівні права усіх профспілок, а також ратифіковану Україною Конвенцію Міжнародної організації праці № 87 та Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

«Ми пропонували Президенту України, - говориться в заяві, - ініціювати зміни у тій частині Закону України «Про соціальний діалог в Україні», де йдеться про визначення репрезентативності всеукраїнських об’єднань профспілок. Зокрема, зменшити мінімальну кількість членів для всеукраїнських об’єднань зі 150 до 100 тисяч; змінити термін «галузь» на «вид економічної діяльності»; вилучити з критеріїв репрезентативності на територіальному рівні відсоток від зайнятого населення; закріпити за Міністерством юстиції повноваження щодо визначення репрезентативності профспілок. Без таких змін, - наголошують керівники незалежних профспілок, - практика застосування закону неминуче призведе до маніпуляцій, чиновницького свавілля, суб’єктивізму та, як наслідок, до обмеження прав окремих профспілок, а саме: участі у колективних переговорах, делегування представників до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах».

Заяву підписали: Михайло ВОЛИНЕЦЬ - голова Конфедерації вільних профспілок України, В’ячеслав РОЙ - голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, Петро ПЕТРИЧЕНКО - генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України, Григорій КАБАНЧЕНКО - заступник голови Національного форуму профспілок України, Олексій КЛЯШТОРНИЙ - співголова Демократичних профспілок України.