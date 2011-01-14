ВР віднесла "чоловіка" до категорії "близькі родичі"

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України", яким віднесла "чоловіка" до категорії "близькі родичі".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 337 народних депутатів із 416, зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття закону обумовлене необхідністю уточнення значення терміну “Близькі родичі”, що наведене в пункті 11 статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до чинної редакції пункту 11 статті 32 КПК України, “близькі родичі” – це батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки”.

Таким чином, близькими родичами у КПК України визначено осіб, пов’язаних між собою походженням від одного предка. При цьому належність до цієї категорії обмежується першим ступенем по горизонталі (рідні брати і сестри) та другим ступенем по вертикалі (батьки, діти, дід, баба, внуки).

Віднесення до цієї категорії дружини є хоч і умовним, оскільки вона не перебуває у родинних відносинах, проте є доцільним і обґрунтованим з огляду на особливості провадження у кримінальних справах.

Слід зазначити, що відповідно до наведеного значення терміну “Близькі родичі”, чоловік не відносився до цієї категорії. Таким чином, була ситуація, коли дружина є “близьким родичем”, а чоловік – ні, відповідно він не має процесуальних прав.