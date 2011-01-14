Кількість зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася до 544,9 тис. осіб

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2010 році збільшилася на 3,5%, або 18,2 тис. осіб – до 544,9 тис.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Зокрема, у грудні 2010 року кількість безробітних збільшилася на 31,8%, або 95,2 тис. осіб порівняно з листопадом.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 січня 2011 року становив 2% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,4 п.п. більше, ніж на 1 грудня 2010 року, і на 0,1 п.п. більше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 січня ц.р. одержували допомогу з безробіття, збільшилася на 27,9% порівняно з показником на 1 грудня 2010 року, проте скоротилася порівняно з 1 січня 2010 року на 0,5%, і становила 411,3 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 117,76 грн. – до 780,05 грн.