У грудні на 10 робочих місць претендували 88 осіб

В Україні в грудні 2010 року на 10 робочих місць претендували 88 осіб (на 1 січня 2010 року – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, в 2010 році збільшилася на 3,4% – до 564 тис. осіб (на 1 грудня 2010 року – 479,1 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб).

На 1 січня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 63,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб, на 1 грудня 2010 року – 74 тис. осіб).