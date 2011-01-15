Кабмін пропонує профспілкам об'єднати зусилля з детінізації ринку праці - Надрага

У Кабінеті міністрів України пропонують профспілкам об`єднати зусилля з детінізації ринку праці в країні.

Про це заявив вчора в Донецьку на прес-конференції перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, який брав участь у розширеній нараді Донецької облдержадміністрації з питань пенсійного реформування.

«Безумовно, потрібно займатися детінізацією ринку праці, це абсолютно правильно. Ті пропозиції, які профспілки висловлювали, ми пропонуватимемо не тільки їх послухати, але пропонуватимемо й об`єднаємо тут наші зусилля», - сказав заступник міністра.

Він наголосив на актуальності цієї проблеми і відзначив, що самостійно держава її вирішити не зможе. «Сьогодні детінізація ринку праці, тобто, вихід заробітної плати на світло – це дуже широке і актуальне завдання і лише силами держави його не вирішити», - зазначив В.НАДРАГА. При цьому він додав: «Ми повинні до його вирішення підключити всіх, повинні підключити організації роботодавців, з якими ми ведемо відповідну роботу так само, як і профспілки».

На думку заступника міністра, лише контролем з боку держави цю проблему не вирішити, потрібно, щоб всі, зокрема самі працівники і роботодавці були зацікавлені вивести зарплати з тіньової економіки.

«Тому що ми сьогодні біля кожного підприємства міліціонера не можемо поставити і тим паче працівника соцзахисту, який дивитиметься – чи так виплачують заробітну плату і таке інше... Тут ми повинні об`єднатися», - сказав В.НАДРАГА.