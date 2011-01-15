50 фактів незаконного обороту наркотиків виявлено міліцією у навчальних закладах Одеси

50 фактів незаконного обороту наркотичних речовин, за якими порушено і передано до суду 26 кримінальних справ, виявлено міліцією у навчальних закладах міста. Ще 21 справу порушено за фактами торгівлі наркотиками у розважальних закладах. І майже удвічі більше – 37 справ - за фактами порушень легального обороту наркотиків і психотропних речовин в медустановах Одеси.

Про це повідомив на прес-конференції заступник начальника Відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків УМВС України в Одеській області Андрій БУРЯЧОК, аналізуючи причини збільшення кількості наркозалежних громадян регіону у минулому році.

Розкрито співробітниками ВБНОН також особливо небезпечні факти – 34 випадки примушення злочинцями громадян до вживання наркотиків, зокрема неповнолітніх осіб. Ліквідовані 36 осередків з виготовлення наркотиків і 53 підпільні нарколабораторії. За фактами збуту наркоречовин порушено 948 кримінальних справ, 274 розповсюджувачів наркотиків притягнуто до кримінальної відповідальності.

Всього за злочинні діяння у сфері наркобізнесу порушено 2990 кримінальних справ, при розслідуванні яких притягнуто до відповідальності 1889 громадян.

Як відзначив А.БУРЯЧОК, найбільше наркозілля надходить до Одеси з Республіки Молдова, зокрема, з самопроголошеної Придністровської республіки. Спільними зусиллями правоохоронних органів перекрито 17 каналів поставок наркотиків з цієї країни, чотири міжнародні канали – з Польщі, по одному – з Таджикистану, Узбекистану, Болгарії, Чехії і Англії.