МЗС України має намір допомогти українцям у Росії створити нову організацію

Міністерство закордонних справ України має намір допомогти українцям у Росії створити нову громадську організацію, яка б захищала їхні права.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«МЗС вже працює над тим, щоб допомогти українській громаді в Росії створити нову всеросійську впливову й ефективну громадську організацію, яка б захищала культурно-освітні та інші права етнічних українців, які є громадянами Російської Федерації», - сказав він.

О.ВОЛОШИН повідомив, що відповідне доручення ще наприкінці минулого року було дано міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ українському посольству в Москві. За словами О.ВОЛОШИНА, українські дипломати в Росії в тісній взаємодії з громадськими активістами, які представляють українську діаспору, опрацьовують це питання.

«Для нас важливо, щоб така організація була дійсно результатом самоорганізації самих українців, що буде запорукою їхньої дійсно ефективної та реальної діяльності, а не була штучно створеною в рамках політичних домовленостей між Києвом та Москвою», - додав він. Саме тому, наголосив О.ВОЛОШИН, це є непростим процесом, який вимагає певного часу.

Він зазначив, що українська сторона вже отримала запевнення російської влади всіляко сприяти цій роботі. О.ВОЛОШИН також зазначив, що МЗС України виходить з того, що багатомільйонна українська громада в Росії є важливим чинником сприяння розвитку дружніх добросусідських відносин між Україною та Російською Федерацією.

«Українці в Росії – це саме ті люди, завдяки кому у нас завжди є надійна платформа для взаємодії між нашими народами та країнами. Ми дуже розраховуємо, що всі в російському керівництві також виходитимуть завжди з такого розуміння ролі української громади в Російській Федерації», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він також наголосив, що під час усіх політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Росії питання задоволення культурно-освітній прав української громади в Російській Федерації було присутнє в порядку денному. «Ми багато в чому вважаємо це питання лакмусовим папірцем якості наших відносин у гуманітарній сфері», - додав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2010 року рішенням Верховного суду Росії було задоволено позов Міністерства юстиції РФ, яке вимагало розпуску Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності». Крім того, позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Отчизна» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

Один з керівників ФНКА УР Валерій СЕМЕНЕНКО повідомив, що перед зверненням до суду в Страсбурзі діаспора подасть спочатку касацію до Президії Верховного суду РФ.

13 січня на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українських журналістів, міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сказав, що Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР) була закрита за ведення політичної діяльності.

14 січня партія «Наша Україна» заявила про намір звернутися до міжнародних структур щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії. У заяві нагадується, що С.ЛАВРОВ на офіційному рівні оприлюднив справжні причини ліквідації у листопаді минулого року Верховним судом Росії Федеральної національно-культурної автономії українців Росії. На відміну від рішення суду, який формально ліквідував ФНКА УР нібито у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності», С.ЛАВРОВ прямо заявив, що вона була ліквідована у зв’язку з тим, що «її керівництво вело роботу не з вирішення культурних та освітніх питань…, а політичну діяльність і діяльність, яка була спрямована прямо і неприховано на підрив наших двосторонніх відносин», зауважили у «Нашій Україні».

При цьому “Наша Україна” закликала Міністерство закордонних справ України належним чином відреагувати на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВА та сприяти «Нашій Україні» захистити права українських громадян в РФ.