Тігіпко прогнозує ухвалення Трудового кодексу через півроку

Проект Трудового кодексу може бути ухвалено через півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«Трудовий кодекс нам потрібен. Це буде одним із пріоритетів міністерства. Ми маємо проект документа, який ми можемо взяти за основу. Ми провели перші наради щодо трудового законодавства і зараз чекаємо висновків Міжнародної організації праці, яка повинна надати свою інформацію, і повернемося до цього питання», - сказав він.

С.ТІГІПКО відзначив, що основне завдання законопроекту – знайти компроміс для забезпечення нормальної роботи найнятих робітників і роботодавців.

«Я вважаю, що це буде розумний компроміс, який має бути для того, щоб нормально працювали найняті робітники, з іншого боку – роботодавці. Такий компроміс ми шукатимемо», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр вважає, що не можна «залишатися на старому законодавстві, з радянських часів, яке погано прописане і реально не захищає найнятого робітника і не дає можливості нормально інвесторам працювати».

«Дуже багато питань, які не прописані, а якщо навіть й прописані, то не діють. Потрібно все чітко зафіксувати, закріпити певні права і ухвалити відповідне рішення. Думаю, що в найближчі три місяці ми зможемо відпрацювати законопроект і почати його реальне обговорення. Думаю, що за півроку ми б могли прийняти відповідний документ», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2008 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Трудового кодексу України.