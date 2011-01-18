Держслужба зайнятості в 2010 році працевлаштувала 40% зареєстрованих безробітних

Кількість громадян, працевлаштованих Державною службою зайнятості (ДСЗ) у 2010 році, склала 744,5 тис. чоловік. Рівень працевлаштування безробітних громадян збільшився до 40,3% проти 32,8% в 2009 році.

Про це інформує ДСЗ на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у січні-грудні 2010 року послугами ДСЗ скористалися 1,8 млн. безробітних громадян. Статус безробітного мали 1,4 млн. чоловік, з яких допомогу з безробіття одержували 1,2 млн. чоловік.

Впродовж січня-грудня 2010 року проходили професійне навчання 203,3 тис. безробітних, що на 29,4% більше, ніж у січні-грудні 2009 року. Рівень охоплення професійним навчанням зріс з 9,3% до 14,7%.

До оплачуваних суспільних робіт було залучено 318,2 тис. незайнятих осіб, що на третину більше, ніж у 2009 році. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в суспільних роботах зріс з 11,2% в 2009 році до 17,2% в 2010 році.

На 1 січня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебували 564 тис. безробітних громадян. Серед них 303,8 тис. чоловік становили жінки, 260,2 тис. – чоловіки, 238,9 тис. – молодь, 35 тис. – звільнені працівники, 117,5 тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 544,9 тис. громадян, з яких 411,3 тис. одержували допомогу з безробіття. Із загальної кількості безробітних 236,1 тис. чоловік проживали в сільській місцевості, 308,8 тис. – у містах.

У 2010 році в службу зайнятості надійшли 1,2 млн. вакансій від 198,7 тис. роботодавців. На 1 січня 2011 року кількість вакансій у базі даних ДСЗ склала 63,9 тис., зокрема для робітників – 29,7 тис., для службовців – 24,3 тис., для осіб, які не мають спеціальної підготовки, – 9,9 тис.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит, – це професії висококваліфікованих робітників: слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робітничих професій. Серед роботодавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

