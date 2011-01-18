Віце-прем’єр міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що через рік в Україні безробіття не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

Водночас, за його словами, проблема кардинально зміниться на іншу - імпорт робочої сили, з усіма наслідками, до яких це призведе.

Поки що, як сказав віце-прем’єр, цієї проблеми торкатися „політично нецікаво”, але сьогодні в Україні вона реальна: є види діяльності, в яких повністю працюють трудові мігранти, зокрема обмінні пункти на базарах, торгівля овочами тощо.

С.ТІГІПКО зазначив: якщо в країні триватиме економічне зростання на рівні 4-5%, то з наступного року постане проблема нестачі робочих рук, зокрема представників робітничих спеціальностей.

На думку С.ТІГІПКА, слід дуже швидко розгортати систему перепідготовки фахівців, яких в Україні більш ніж потрібно - юристів, економістів, програмістів, а також створити умови для мобільного переселення спеціалістів у регіони, що їх потребують.

„Зараз кількість робочих місць у нас не скорочується, а зростає досить швидко. Ми починали 2010 рік, згідно з даними незалежних міжнародних організацій, з рівнем безробіття 9,5%, а закінчили з показником 8,1%.

Євросоюз закінчив минулий рік з показником безробіття 10,1%, додав С.ТІГІПКО.

“У нас сьогодні по ряду регіонів є серйозні проблеми з робочою силою, зокрема на шахтах Луганська”, - підкреслив віце-прем’єр.