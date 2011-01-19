Азаров не вважає переслідуваннями допити учасників "Податкового Майдану"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не вважає переслідуваннями допити учасників акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу в листопаді 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі «5-го каналу».

«Я ніколи не можу підтримати тих людей, які своїми діями завдають шкоди державі, завдають шкоду державному майну. Такі речі не можна заохочувати, ми відкриті для діалогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд створив робочу група, в рамках роботи якої повинні бути напрацьовані протягом декількох місяців нові принципи оподаткування підприємців, які працюють за спрощеною схемою оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, за даними на координатора податкового Майдану Олександра ДАНИЛЮКА, міліція допитує понад 100 активістів цієї акції.

Зокрема, що після проведення акцій протесту проти Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

За словами О.ДАНИЛЮКА, правоохоронні органи активізували дії стосовно активних учасників акції протесту. «Це справжні репресії, і нічого спільного з правосуддям не мають» - заявив О.ДАНИЛЮК.