Кабмін пропонує ввести безплатне паркування для інвалідів

Кабінет міністрів України пропонує ввести безплатне паркування для інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, відповідні зміни до правил паркування транспортних засобів були схвалені на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

«Ми пропонуємо зміни, щоб для інвалідів на стоянках були передбачені місця для безплатного паркування», - сказав В.ТИХОНОВ.

