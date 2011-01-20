Кабмін продовжив експеримент з надання пільг з оплати електроенергії грошима
13:51, 20 січня 2011Соцполітика
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Кабінет Міністрів України продовжив на 2011 рік проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії.
Відповідну постанову №23 від 19 січня ц.р. розміщено на сайті уряду.
Нагадаємо, що такий експеримент уряд ввів у Волинській області у вересні 2010 року за пропозицією Волинської обласної державної адміністрації.
Згідно з експериментом, громадянинові, який має право на пільги за кількома законами, призначається грошова виплата за одним із законів на його вибір.
Сума грошової виплати визначається виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, з урахуванням встановленої норми споживання електроенергії і тарифів на неї.
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