До опитувальника для перепису населення включать пункт про доходи

Під час проведення перепису населення до опитувальника буде включений пункт про доходи населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми закладемо в цьому переписі до опитувальника цілий ряд показників, які є для нас надзвичайно важливими», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що в опитувальнику будуть, зокрема, пункти про активність і доходи населення.

М.АЗАРОВ нагадав, що всеукраїнський перепис населення буде проведений у 2012 році.

