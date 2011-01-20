Азаров за збереження трудового стажу жінкам, які перебувають у декретній відпустці

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за збереження врахування трудового стажу жінкам, які перебувають у декретній відпустці, в ході проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми, безумовно, не повинні знижувати мотивацію жінок народжувати, і те врахування, яке зараз доводиться на так звану декретну відпустку, необхідно зберегти», - підкреслив М.АЗАРОВ.