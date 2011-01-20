Кабмін схвалив концепцію удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 19 січня 2011 року №29-р схвалив концепцію удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери. Текст офіційного документа розміщений на урядовому сайті.

Концепцію передбачається реалізувати впродовж 5 років. «Концепція реалізується за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Обсяги фінансування уточнюються щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету», - наголошується в документі.

Урядова концепція передбачає вирішення ряду проблем оплати праці працівників бюджетної сфери. Зокрема, на сьогодні зарплата росте унаслідок введення додаткових видів виплат, що призводить до розбалансування її структури. Надтарифна частина заробітної плати окремих категорій працівників значно перевищує її тарифну частину, а посадові оклади не виконують основну функцію оцінки результатів праці. Крім того, рівень заробітної плати і міжпосадові співвідношення в оплаті праці не забезпечують належної мотивації.

З метою вирішення даних проблем передбачається ввести поетапне підвищення зарплати працівників окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі єдиної тарифної сітки в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я, культура і спорт; ввести визначення на основі вдосконаленої єдиної тарифної сітки розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці тощо.

