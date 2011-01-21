При виході на пенсію соцпрацівникам виплачуватимуть компенсацію? Уряд розглядає питання...

Уряд розгляне можливість призначення працівникам соціальної сфери одноразової компенсації при виході на заслужений відпочинок у розмірі 10 нарахованих пенсій.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики, лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО, повідомили УНІАН у прес-службі “Сильної України”.

«Після проведення відповідних розрахунків ми розглянемо таку можливість», – повідомив він.

За словами С.ТІГІПКА, така пропозиція надійшла від самих соціальних працівників у рамках обговорення пенсійної реформи.

Як повідомлялося, згідно з проектом пенсійної реформи, одноразова виплата 10 призначених пенсій передбачена для вчителів, лікарів і працівників сфери культури.