При виході на пенсію соцпрацівникам виплачуватимуть компенсацію? Уряд розглядає питання...
11:04, 21 січня 2011Соцполітика
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Уряд розгляне можливість призначення працівникам соціальної сфери одноразової компенсації при виході на заслужений відпочинок у розмірі 10 нарахованих пенсій.
Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики, лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО, повідомили УНІАН у прес-службі “Сильної України”.
«Після проведення відповідних розрахунків ми розглянемо таку можливість», – повідомив він.
За словами С.ТІГІПКА, така пропозиція надійшла від самих соціальних працівників у рамках обговорення пенсійної реформи.
Як повідомлялося, згідно з проектом пенсійної реформи, одноразова виплата 10 призначених пенсій передбачена для вчителів, лікарів і працівників сфери культури.
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