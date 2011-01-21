Біля прокуратури стався інцидент між Ющенком і невідомим

Спілкуванню журналістів з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який прибув у Головне слідче управління Генеральної прокуратури України, завадив інцидент, який виник між екс-президентом і невідомим громадянином.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти чекали на В.ЮЩЕНКА, який прибув давати свідчення у справі про своє отруєння в 2004 році, перед будівлею прокуратури.

Проте після того, як екс-президент вийшов з машини, невідомий чоловік почав вигукувати образи на його адресу. "Як ти можеш дивитися людям в очі?", - кричав громадянин. У свою чергу, В.ЮЩЕНКО звинуватив чоловіка в тому, що він присланий за гроші однією з політичних партій.

"Не кричіть! Ось це я тобі дав право так говорити. Щоб ти ходив по своїй землі, говорив своєю мовою. А якщо тебе прислала сюди якась партія і зі записками цими, то, будь ласка, передай великий привіт тій партії і поверни ті гроші. Діти проклянуть тебе. Я за тебе ходжу по цій землі", - відповів В.ЮЩЕНКО і увійшов до будівлі прокуратури, так і не поспілкувавшись з журналістами.

Як заявив пізніше один з присутніх, які прийшли під прокуратуру, В.ЮЩЕНКО, на його думку, "є найбільшою помилкою і нещастям для нашого народу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКА викликали на 10.00 у Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння в 2004 році як потерпілого.

Раніше, 7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.