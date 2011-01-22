БЮТ: ДАІ не пускає людей до Києва на святкування Дня Соборності

Співробітники Державтоінспекції перешкоджають людям потрапити у Київ на святкування Дня Соборності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктор ОЛІЙНИК.

За його словами, автобуси зі Львова, Одеси та Дніпропетровської області, які прямували до столиці, працівники ДАІ не випускали за межі областей.

В.ОЛІЙНИК стверджує, що у Львові перевізники, з якими заздалегідь були укладені договори щодо перевезення людей до Києва на святкування Дня Соборності, напередодні виїзду відмовилися їхати, посилаючись на тиск з боку влади. А автобус, який вночі виїхав з путівкою на Київ, працівники міліції повернули назад до Львова.

Також він повідомив, що в Одесі вночі один мікроавтобус, протримавши більш як три години на КП «Одеса», повернули назад, мотивуючи це тим, що не затверджені списки людей, які братимуть участь в акціях у Києві.

Крім того, десять мікроавтобусів, які вночі виїхали із Запоріжжя, були зупинені працівниками ДПС на території Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що міліція не перешкоджатиме приїзду громадян до Києві на акції до Дня Соборності України.