ДАІ спростовує заяви політсил щодо перешкоджання приїзду громадян до Києва

У Державному департаменті ДАІ МВС України спростовують інформацію деяких політичних сил про те, що співробітники ДАІ нібито не випускають автобуси з людьми, які мали намір брати участь у сьогоднішніх масових акція у Києві, зокрема з Одеської та Львівської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, всі подані заявки у вказаних областях були задоволені і всі бажаючі поїхали до столиці, жоден автобус, навіть з технічних причин, не був повернутий назад.

Водночас у столичному управлінні ДАІ повідомили, що зранку до міста для участі в заходах на Майдані Незалежності та в палаці «Україна» прибули 22 автобуси із майже 700 учасниками цих заходів. (На Майдані Незалежності та на Хрещатику відбуватимуться заходи, організовані міською владою. На Майдані пройде святковий концерт, а вздовж Хрещатика відбуватиметься святковий ярмарок. У палаці “Україна” з 12.00 проходить урочисте зібрання за участю Президента та інших високопосадовців – УНІАН).

Всі іншим транспортні засоби, які прибувають сьогодні до Києва, розміщуються у визначених місцях, і навіть співробітники ДАІ інформують людей, де саме сьогодні відбуватимуться урочистості і як до цих місць зручніше доїхати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктор ОЛІЙНИК заявив, що співробітники Державтоінспекції перешкоджають людям потрапити у Київ на святкування Дня Соборності України. За його словами, автобуси зі Львова, Одеси та Дніпропетровської області, які прямували до столиці, працівники ДАІ не випускали за межі областей.

Раніше, 14 січня, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що міліція не перешкоджатиме приїзду громадян до Києва на акції до Дня Соборності України.