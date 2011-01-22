Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців об’єднатися заради зміни чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на Софійській площі в Києві перед учасниками віча з нагоди Дня Соборності України.

«Питання в тому, чи за 20 років незалежності ми змогли об’єднатися з волею, мораллю і честю, щоб побудувати життя так, щоб ніхто нас не принижував? Відповідь очевидна – ні… І якщо ми сьогодні будемо покладатися на чергові політичні об’єднання пихатих політиків - ми не зможемо об’єднатися і перемогти. Тому наш план дій є простим – єднання, єднання не навколо політиків, а один з одним, людина з людиною заради чіткого бачення, якою буде Україна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що сьогодні немає «донецьких чи київських, кримських чи львівських, а є єдина українська нація».

Звертаючись до учасників віча, лідер партії “Батьківщина” зазначила, що кожен з присутніх має знати, що у нас є шанс на парламентських виборах у чесний спосіб поміняти чинну владу, «якщо до цього вони не зроблять щось таке, що нам не захочеться знести цю владу».