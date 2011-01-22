Янукович: у політиків, які закликають йти людей “на барикади”, нічого не вийде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що у політиків, які закликають людей йти “на барикади”, нічого не вийде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі на урочистому зібранні у палаці “Україна” з нагоди Дня Соборності України.

На переконання глави держави, сьогодні тема єдності знову набула колосальної ваги.

«Ми вступаємо в непростий період, коли заради трансформації України в сучасну економічно розвинуту демократичну державу, змушені вдаватися до непопулярних реформ, до безкомпромісної боротьби з корупцією, злодійством», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що громадяни України разом на Заході і на Сході повинні пройти через ці випробування гідно, як належить народу, що ставить перед собою амбітні цілі і вміє їх досягти.

Президент підкреслив, що вперше за останні 20 років в Україні забезпечена політична стабільність і розпочато глибоку модернізацію держави.

«Вперше за всю новітню історію України влада в особі Президента, парламентської більшості й уряду взяла на себе відповідальність за системні реформи практично в усіх сферах життя та розпочала їх реалізацію», - наголосив він.

«Це не подобається політикам, які через невміння об’єднувати зусилля, через нескінченні чвари привели країну до глибокої соціально-економічної кризи і тепер намагаються будь-якою ціною повернутися до влади», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ці політики говорять про політичні репресії, намагаються дискредитувати нашу державу в очах міжнародної спільноти.

«Вони знову кличуть людей на барикади, знову намагаються довести, що частина суспільства належить до патріотів і демократів, а інша – до їх антиподів. Ми це проходили п’ять років тому», - зазначив глава держави.

«З цього нічого не вийшло. Каміння виявилося розкиданим. Настав час його збирати», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре окреслив плани влади щодо проведення реформ і модернізації країни. Він попередив, що не всі кроки влади в цьому напрямку будуть популярними.

«Наш шанс – не в закликах іти на барикади, нищити і руйнувати, а в спроможності до консолідації, розвитку демократії та верховенства права, до подальшого об’єднання Сходу і Заходу, - вважає Президент України. - Цього вчить нас дата 22 січня, цього вимагає від нас відповідальність за Україну».

Він пообіцяв, що як глава держави докладе всіх зусиль, щоб громадяни України відчували себе єдиною родиною.

«В ім’я цього я твердо стоятиму на позиціях розвитку демократії і готовий працювати з усіма, хто поділяє ці принципи і здатний поставити національні інтереси вище за власні», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.