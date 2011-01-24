Кабмін пропонує обмежити або скасувати пільги для багатьох категорій населення

У парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення.

Про це повідомив лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО під час інтернет-конференції на порталі «ЛигаБізнесІнформ».

Так, у проекті "Про гарантії виконання рішень суду" від 14 січня поточного року, за словами А.ГРИЦЕНКА, планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. (Зокрема, у проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг буде визначатися рішеннями уряду – УНІАН).

Також А.ГРИЦЕНКО повідомив, що законопроектом пропонується зняти обмеження на приватизацію або відчуження стратегічно важливої газотранспортної системи України.

Депутат назвав цей урядовий проект «обманом і політичним шулерством».

«Такий собі подарунок ЯНУКОВИЧА під "йолку". Ще раз поясню, в чому проблема. Законопроект має ззовні нібито нейтральну назву: "Про гарантії виконання рішень суду" і не викликає особливого занепокоєння. У пояснювальній записці справді йдеться про виконання Україною рішення Європейського суду у справі "ІВАНОВ Юрій Миколайович проти України". Але!!! До цього законопроекту у розділі "Перехідні та прикінцеві положення" підчеплено цілий потяг змін до 17-ти нині діючих законів. Зроблено це навмисно, скажу більше, злодійкувато навмисно», - наголосив А.ГРИЦЕНКО, і повідомив про наміри скасувати пільги для багатьох категорій населення.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в системі надання пільг справді треба наводити порядок, і якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив провести в цій сфері реформу, то нехай робить це відкрито, не ховаючи свої плани і наміри від людей. «Що означає відкрито? Внесіть законопроект під назвою "Про обмеження або скасування пільг для окремих категорій населення", поставте під ним підписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТІГІПКА... І беріть на себе відповідальність. А не ховайтеся зі своїми планами, які боляче вдарять по мільйонах людей, у якісь перехідні положення. Це перше», - зауважив депутат.

Також він переконаний, що якщо влада вирішили приватизувати газотранспортну систему, щоб віддати її українським олігархам чи "Газпрому", то знову ж таки, необхідно говорити про це відкрито і чесно. «Внесіть законопроект під назвою "Про приватизацію стратегічної газотранспортної системи України за участю (вкажіть, кому саме вона дістанеться)" і поставте підписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТІГІПКА, БОЙКА... Але ж ви ховаєте свої наміри від людей! Хіба так поводиться сильна влада?», - запитав А.ГРИЦЕНКО.