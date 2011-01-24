«Наталі Турс Україна» збільшила плани на 2011 р. з відправки туристів до ОАЕ

Туркомпанія «Наталі Турс Україна» збільшила плани на 2011 р. з відправки туристів до Об`єднаних Арабських Еміратів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент групи компаній «Наталі Турc» Володимир ВОРОБЙОВ.

«Відкривши продажі в Україні, ми із задоволенням відзначаємо великий попит на відпочинок в ОАЕ. Вже зараз видно, що спочатку озвучений план з відправки у 2011 р. 5 тисяч туристів буде перевиконаний», - сказав він.

За словами В.ВОРОБЙОВА, перші туристи «Наталі Турс Україна» вилетіли з Києва у Дубай 21 січня 2011 р. Зараз компанія вийшла на обсяг відправки 200 туристів на тиждень, що «трохи випереджає плани». Компанія розраховує, що, починаючи з березня, кількість туристів, які щотижня відправляються, перевищить 200 осіб. «З другого боку, у нас є достатньо серйозні плани на наступну осінь. Якщо все йтиме так, як ми плануємо, то наступної осені ми вийдемо на порядка 600-650 осіб на тиждень. Це дозволить десь 10-12 тисяч туристів за рік відправити», - сказав він.

За словами президента «Наталі Турc», до осені 2011 р. планується розпочати регіональні програми в Україні: компанія почне відправку не лише з Києва, але й з інших міст - Донецька, Харкова, Дніпропетровська. Також В.ВОРОБЙОВ спрогнозував, що в цілому в 2011 р. ОАЕ відвідає, щонайменше, 100 тисяч українців проти близько 60 тисяч у 2010 р.

Як зазначив представник партнера «Наталі Турс», гендиректор компанії Alpha Tours (ОАЕ) Аднан АРІДІ, ринок СНД для Дубая є надзвичайно важливим, оскільки туристи з СНД займають третє місце серед усієї кількості туристів. При цьому їх число постійно росте. «У 2011 р. ми очікуємо більш ніж удвічі збільшити кількість туристів, ніж у попередньому періоді», - сказав А.АРІДІ. На його думку, ціни на відпочинок в Дубаї цього року не зростатимуть, при цьому готелі пропонуватимуть різні акції.

За словами В.ВОРОБЙОВА, на підтримку початку роботи в Україні за напрямом ОАЕ компанія проведе серію роуд-шоу в Києві, Харкові, Донецьку і Дніпропетровську, в рамках яких заплановані презентації компанії, готелю Atlantis The Palm в ОАЕ, семінари тощо.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2010 р. російська туристична компанія «Наталі Турс» оголосила про початок роботи в Україні, і в перший рік роботи планувала відправити на відпочинок 30 тисяч туристів. В Україні з туристами працює туроператор «Наталі Турс Україна». У перший рік роботи в Україні стратегічними напрямами стануть Іспанія, Кіпр і ОАЕ. Компанія анонсувала, що в перший рік роботи планує відправити до Іспанії близько 15 тисяч туристів, що становить 80% турпотоку з України до цієї країни за 2010 рік, і по 5 тисяч - до ОАЕ і на Кіпр. Очікуваний обсяг інвестицій в український ринок у 2011 р. - близько 1 млн. дол.

На даний час «Наталі Турс» оперує на 13 напрямах, в числі яких також Греція, Італія, Таїланд, Куба, Домінікана, Єгипет, Бразилія й ін.

Довідка УНІАН. «Наталі Турс» - великий російський туроператор, 18 років на ринку. У 2009 р. «Наталі Турс» обслужила 405 тисяч осіб, обіг становив 485 млн. дол.