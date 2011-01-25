Євро-2012 дасть Польщі понад 30 тисяч нових робочих місць – Туск

Польські власті розраховують на появу в країні додаткових понад 30 тисяч робочих місць завдяки заходам, що реалізовуються в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд ТУСК, котрий взяв участь у конференції “500 днів до Євро-2012” у Гданську.

Згідно з повідомлення прес-служби польського уряду, прем’єр-міністр назвав європейський футбольний чемпіонат величезним шансом для Польщі, який у перспективі також приведе до пришвидшення економічного росту країни.

За розрахунками експертів, польський ВВП завдяки чемпіонату з 2008 по 2020 рік зросте додатково на 2,1% або 28 мільярдів злотих (майже 10 млрд. доларів).

„Ріст ВВП буде зумовлений передусім інвестиціями в інфраструктуру, але також розвитком туристичних послуг, а також використанням стадіонів та центрів перебування (футбольних команд)”, - відзначає прес-служба.

За даними уряду, у Польщі в рамках підготовки до Євро-2012 реалізується 81 ключова інвестиція вартість яких становитиме понад 88 млрд. злотих (близько 30 млрд. доларів або майже 7% торішнього ВВП – УНІАН).

Д.ТУСК відзначив, що реконструкція летовищ в чотирьох містах-організаторах чемпіонату дасть їм змогу приймати практично удвічі більше пасажирів, а поблизу новозбудованих стадіонів буде поліпшена міська інфраструктура.

„На 500 днів перед чемпіонатом можемо із задоволенням сказати, що головні цілі нам вдалося зреалізувати”, - підсумував Д.ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 у квітні 2007 року.

За оцінками українського уряду, Україна витратить на підготовку до чемпіонату від 5 до 6,5 млрд. євро.