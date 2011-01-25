Профспілки: урядова ініціатива зі скасування соцпільг призведе до посилення корупції

Урядова ініціатива зі скасування соціальних пільг призведе до посилення корупції, штучного та нетривалого скорочення бюджетних витрат і не сприятиме реформам у соціальній сфері.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови Національного форуму профспілок України Мирослава ЯКІБЧУКА.

«Механічне скорочення пільг не лише не покращуватиме соціальний стан громадян України, а й посилюватиме корупцію в країні, оскільки рішення про надання пільг тим чи іншим групам буде регламентуватися не законами, як зараз, а рішеннями чиновників», - йдеться у заяві.

«Запропонований механізм надання пільг немає нічого спільного з реформами. Адже реформування має полягати у тому, аби зробити пільги адресними, тобто, надавати їх безпосередньо тим, хто їх потребує, а не організаціям, які потім їх розподілятимуть на свій розсуд», - стверджують у профспілках.

«Певні організації отримують дотаційні кошти, які «зникають» незалежно від того, скористається людина ними чи ні. А має бути так: кожен пенсіонер має так звану «соціальну картку», і саме за нею отримує пільги. Проїхав у транспорті – отримав, не їздить – не отримує. Така система призведе до справжньої економії бюджетних коштів і позбавлятиме чиновників від Кабміну можливостей для зловживань», - зазначає М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення.

Так, у проекті "Про гарантії виконання рішень суду" від 14 січня поточного року планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.