Пенсійна реформа не призведе до зростання безробіття – директор Держслужби зайнятості
21:09, 25 січня 2011Соцполітика
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Введення пенсійної реформи не призведе до зростання рівня безробіття в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив директор Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.
«Різкого і взагалі як такого зростання безробіття зважаючи на введення пенсійної реформи не відбудеться», - сказав він.
В.ГАЛИЦЬКИЙ відзначив, що на сьогодні основним «демографічним трендом в країні все-таки залишається старіння населення». А збільшення пенсійного віку, за його словами, також не матиме особливого впливу на скорочення чисельності зайнятого населення в країні.
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