Азаров: Уряд у повному обсязі забезпечує необхідні виплати з держбюджету

Уряд у повному обсязі забезпечує необхідні виплати з держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Асигнування за захищеними виплатами Держказначейство відкрило ще 5 січня в сумі близько 11 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що повністю перераховано місцевим бюджетам дотації вирівнювання в обсязі 1,5 млрд. грн., субвенції з виплати допомоги сім`ям із дітьми – близько 2 млрд. грн. Також він зазначив, що своєчасно виділяються кошти для соціальної допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки. Також М.АЗАРОВ зазначив, що в повному обсязі виділяються кошти з надання субсидій, і на сьогоднішній день за спрощеними правилами субсидії призначено близько 1,5 млн. сім`ям.

Він також нагадав, що з 1 січня набуло чинності положення, згідно з яким пільги з податку з доходів фізичних осіб отримують люди, які виховують двоє і більше дітей молодших 18 років. «Якщо загальний дохід сім`ї, де працюють обоє батьків, не більше 3,4 тис. грн., то в їх розпорядженні залишається 280 грн. компенсації, згідно з положенням податкового кодексу. Погодьтеся – це істотна сума для бюджету малозабезпечених сімей», - підкреслив М.АЗАРОВ.