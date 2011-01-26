Словаччина готова вести переговори про розширення зони малого прикордонного руху з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖИК на засіданні прес-клубу в МЗС України.

“Ми готові про ці питання говорити і домовитися”, - сказав він.

При цьому посол зазначив, що є певні обмеження, пов`язані з правилами, які діють у Європейському Союзі.

Водночас П.ГАМЖИК зауважив, що “все можна змінити, якщо є воля”.

Посол вважає, що Польща, Словаччина і Угорщина можуть скоординувати свої зусилля у питанні розширення зони малого прикордонного руху.