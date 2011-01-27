У Польщі рівень безробіття у грудні досяг 12,3%

Рівень безробіття у Польщі у грудні 2010 року в місячному вираженні зріс на 0,5% - до 12,3%, перевищивши очікування аналітиків і прогноз уряду.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, за даними Головного управління статистики, в річному вираженні безробіття зросло на 0,2%.

Зростання безробіття перевищило прогноз аналітиків, які очікували його на рівні не вище 12%.

Минулого місяця безробітними були зареєстровані 1,955 млн. осіб з 38-мільйонного населення країни.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі безробіття, яке в лютому минулого року досягло рекордного за останні шість років рівня 13%, з березня - завдяки сезонним роботам - знижувалася, досягнувши на початку серпня 11,4%.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі почало різко знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році, досягнувши у жовтні 2008 року рекордно низьких 8,8% після 20% шість років тому.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися після початку світової фінансової кризи восени 2008 року.