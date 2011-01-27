Кабмін реорганізував Фонд соціального захисту інвалідів

Кабінет міністрів реорганізував Фонд соціального захисту інвалідів у бюджетну установу і відніс його до сфери управління Державної служби з питань інвалідів і ветеранів.

Відповідна постанова № 49 від 19 січня розміщена на сайті уряду.

Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, що Фонд соціального захисту інвалідів було створено у липні 1991 року, і він з липня 2002 року, як орган державного управління, входив до складу Міністерства праці і соцполітики.