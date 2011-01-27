Кабмін реорганізував Фонд соціального захисту інвалідів
17:36, 27 січня 2011Соцполітика
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Кабінет міністрів реорганізував Фонд соціального захисту інвалідів у бюджетну установу і відніс його до сфери управління Державної служби з питань інвалідів і ветеранів.
Відповідна постанова № 49 від 19 січня розміщена на сайті уряду.
Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства соціальної політики.
Нагадаємо, що Фонд соціального захисту інвалідів було створено у липні 1991 року, і він з липня 2002 року, як орган державного управління, входив до складу Міністерства праці і соцполітики.
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