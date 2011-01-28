Перенесення робочих днів впорядковано

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ Закон "Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 січня.

Ним передбачено, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, Кабінет міністрів не пізніш ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабміну не пізніш ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Закон набуває чинності з дня його опублікування.