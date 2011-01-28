Щорічно ПФУ виплачує близько 25 млрд. грн. доплат до пенсій, нижчих мінімальних - Тігіпко

Щорічно Пенсійний фонд України виплачує близько 25 млрд. грн. доплат до пенсій, які нижчі мінімальних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час телемоста.

Він зазначив, що на сьогодні необхідно вирішити проблему Пенсійного фонду України щодо невластивих йому виплат, якими і є ці доплати.

«Він (Пенсійний фонд – УНІАН) доплачує до прожиткового мінімуму людям. У нас пенсія встановлена на рівні прожиткового мінімуму і, якщо комусь призначена пенсія менше цього рівня, ми переклали цю доплату на Пенсійний фонд», - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, якби були знайдені додаткові кошти в бюджеті на суму 25 млрд. грн., то бюджет Пенсійного фонду вже в 2012 році був би бездефіцитним.

Нагадаємо, 21 січня в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» С.ТІГІПКО заявив. що дефіцит бюджету Пенсійного фонду України за 2010 рік, за останніми даними уряду, збільшився, порівняно з очікуваним результатом у 26,6 млрд. грн, до майже 37,5 млрд. грн.

У проекті бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2011 рік закладено дефіцит у розмірі 17,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2011 року, середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 1,152 тис. грн.

На 1 січня 2011 року в Україні налічувалося 13,738 млн. пенсіонерів усіх категорій.