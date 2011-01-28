НФПУ заявляє, що може підготувати альтернативний варіант закону про пенсійну реформу

Національний форум профспілок України (НФПУ) може підготувати альтернативний варіант закону про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК сьогодні в Києві в ході круглого столу з обговорення пенсійної реформи.

«Ми могли б підготувати альтернативний законопроект щодо пенсійної реформи», - сказав він, висловивши низку критичних зауважень до варіанту, запропонованого урядом.

Зокрема, в НФПУ вважають, що уряд своїм законопроектом про пенсійну реформу намагається вирішити єдине питання – скоротити дефіцит Пенсійного фонду.

«Сьогоднішня пенсійна реформа бореться з наслідками ситуації, яка склалася з пенсіями, а не з причинами виникнення проблем.

Ми бачимо, що сьогодні основна проблема, яку хоче вирішити уряд за рахунок пенсійної реформи, – скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду, але не за рахунок системних економічних реформ, а шляхом перекладання проблем на плечі громадян шляхом введення накопичувальної системи, підвищення пенсійного віку та стажу», - заявив М.ЯКІБЧУК.

При цьому він зазначив, що пропонуючи вводити накопичувальну систему, уряд не дає ніяких гарантій і пояснень, хто і як управлятиме накопиченими коштами, і якою буде ціна цих грошей через 20-30 років.

«Ніхто не може відповісти на запитання, що буде з гривнею через 15-20 років. У накопичувальній системі немає гарантій, що буде з грошима і хто буде ними управляти. Чи не вийде, що через 20-30 років виникне пенсійний МММ в Україні», - зазначив М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр міністр України міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сподівається, що Верховна Рада прийме закон про пенсійну реформу в березні 2011 року. Про це він заявив 18 січня на прес-конференції в Дніпропетровську.

„Я передбачаю, що після громадських слухань у ВР 16 лютого закон про пенсійну реформу буде обговорено народними депутатами. Після цього прийматимуться пропозиції до проекту закону. Думаю, до середини березня, максимум – до кінця березня, закон буде проголосовано”, - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, людям не варто турбуватися, що якісь рішення будуть ухвалені заднім числом.

“Які б норми не були прописані, вони почнуть діяти після ухвалення закону Верховною Радою, підписання Президентом і з дня публікації”, - сказав віце-прем`єр міністр.

С.ТІГІПКО також вважає, що щодо другого рівня пенсійної реформи має бути прописана більш чітка позиція: прийнято “механізми і закони, які б захистили гроші другого рівня від корупції та розкрадання”.

Ця норма, за його словами, повинна діяти з 2013 року. “До цього часу ми все встигнемо, зокрема, покращити ситуацію з Держбюджетом”, - вважає С.ТІГІПКО.

Водночас профспілки не підтримують законопроект про запровадження пенсійної реформи. Про це повідомив 13 січня заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Григорій ОСОВИЙ.

Нагадаємо, в грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було оприлюднено проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.