Іспанія має намір підвищити пенсійний вік з 65 до 67 років

Іспанська влада має намір схвалити зміни у пенсійному законодавстві, які передбачають збільшення пенсійного віку з 65 до 67 років, після того як уряду вдалося домогтися попередньої згоди профспілок.

Як передає Бі-Бі-Сі, профспілки Іспанії провели кілька акцій протесту проти пенсійної реформи, але в четвер влада Іспанії повідомила, що їй вдалося попередньо домовитися з трудовими організаціями. Іспанці все ще зможуть йти на пенсію в 65 років при трудовому стажі в 38,5 років.

Збільшення пенсійного віку - один з антикризових заходів соціалістичного уряду прем`єр-міністра країни Хосе Луїса САПАТЕРО, покликана пожвавити економіку Іспанії. Ефект від вжитих заходів почне відчуватися, як очікується, з 2013 року.

Дефіцит бюджету Іспанії за підсумками 2010 року склав 9% ВВП, рівень безробіття в країні в четвертому кварталі минулого року склав 20,3% і досяг максимальної позначки за 13 років.