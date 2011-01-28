Азаров виключає скасування пільг для пенсіонерів на проїзд у столичному метро

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ виключає скасування пільг для пенсіонерів на безкоштовний проїзд у столичному метро.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час наради з віце-прем’єр-міністрами, на якій обговорювались питання підготовки інвестиційних проектів на 2011 рік.

«Інформація про те, що у Києві скасовано безкоштовний проїзд у метро для пенсіонерів, не відповідає дійсності. Всі пільги, які отримують пенсіонери за законом, мають виконуватись безумовно. Законодавство повинно виконуватись скрізь, зокрема, і у Києві. Тому ні про яке скасування йтися не може. Жодна місцева рада, жодна місцева адміністрація не може скасовувати або скорочувати соціальні пільги, які передбачені законом», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, глава уряду доручив провести широку роз’яснювальну кампанію у ЗМІ про те, що для пенсіонерів буде збережено безкоштовний проїзд у столичному метро. «Щоб люди похилого віку даремно не хвилювались», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, підприємство “Київський метрополітен” 27 січня повідомило, що у столиці із 28 січня за рішенням Київради скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян.

28 січня “Київський метрополітен” спростував цю заяву і повідомив, що перелік пільгових категорій пасажирів, яким надано право безоплатного проїзду, залишається без змін.