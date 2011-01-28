Тігіпко: під час громадських обговорень ніхто не сказав, що пенсійна реформа не потрібна

Громадське обговорення пенсійної реформи показує, що громадяни усвідомлюють необхідність змін у пенсійному забезпеченні.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час відеомоста "Київ - Донецьк - Львів - Полтава – Харків", повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

"Обговорення ми ще продовжуватимемо, як мінімум, увесь лютий. Під час обговорень я не почув практично жодної думки, що нічого не потрібно міняти в пенсійній системі. Всі вважають, що пенсійну реформу слід проводити", - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що на сьогодні найактивніше в суспільстві обговорюються вислуга років, підняття пенсійного віку і розмір пенсій. "Ми слухаємо людей, ми хочемо одержати пропозиції", - підкреслив віце-прем`єр міністр.

Він зазначив, що уряд уже розглядає можливість реалізувати деякі пропозиції, одержані від громадян у рамках обговорення реформи. "Учитель, лікар і працівник культури при виході на пенсію, і ми це передбачили в законі, одержить одноразово 10 пенсій зі своєю першою пенсією. Зараз у нас ідуть переговори і з іншими представниками бюджетної сфери, під час яких ми знову переглядаємо всі ці питання. Такі компенсації, можливо, будуть і для соціальних працівників, і для представників сфери спорту, тренерів", - зазначив він.

Що стосується військовослужбовців, то на цьому етапі, за словами С.ТІГІПКА, обговорюється питання про збереження 90% виплат від грошового забезпечення після виходу на пенсію для тих, у кого маленькі заробітні плати. Військовим з високими доходами відсоток буде знижений до 80. "Є певні пропозиції не поширювати нововведення щодо збільшення вислуги до 25 років для тих військовослужбовців, у кого останній, так званий «передпенсійний», контракт. Я не виключаю можливості, що це буде нами зроблено", - сказав він.

"Думаю, тижнів через два, напередодні парламентських слухань щодо пенсійної реформи, запланованих на 16 лютого, ми чітко визначимося з усіма новими пропозиціями, внесення яких уряд ініціюватиме за підсумками громадського обговорення законопроекту про реформування пенсійної системи", - резюмував віце-прем`єр.