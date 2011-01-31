У Каїрі продовжуються антиурядові демонстрації

У Каїрі, незважаючи на комендантську годину, сьогодні вранці продовжилися антиурядові демонстрації з вимогою відставки Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.

Як повідомляє радіо «Свобода», один з найвпливовіших лідерів єгипетського демократичного руху, лауреат Нобелівської премії миру Мохаммед эль-БАРАДЕЙ, виступаючи вчора перед десятками тисяч демонстрантів, заявив, що в країні відбудуться зміни і що "процеси, які почалися в останні дні в країні, незворотні".

У неділю Х.МУБАРАК доручив новому прем`єрові країни Ахмеду ШАФІКУ провести переговори з опозицією з метою просування на шляху до демократизації суспільства.

Виступаючи із зверненням до нації, Президент наголосив, що пріоритетним завданням нового уряду є скорочення рівня безробіття.

За 6 днів хвилювань і безпорядків у Єгипті - за даними ЗМІ - загинули близько 150 людей.

Дію комендантської години в Єгипті продовжено на одну годину: раніше пересування було заборонене з 16.00 до 8.00 за місцевим часом, а зараз заборона діятиме з 15.00 до 8.00.