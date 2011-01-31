Профспілки закликають уряд негайно відкликати з ВР законопроект про пенсійну реформу

Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій вимагають від Кабінету міністрів відкликати з Верховної Ради законопроект “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції зборів профспілкових організацій, затвердженій на засіданні.

Представники профспілок вимагають від уряду невідкладно приступити до формування разом із соціальними партнерами комплексних заходів із забезпечення пенсійної реформи на основі Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та концепції подальшого проведення пенсійної реформи.

Також профспілки закликають розробити і затвердити у першому півріччі цього року програму реформи заробітної плати до 2015 року, спрямовану на максимальну легалізацію зарплат, значне збільшення фонду оплати праці як бази для нарахування пенсійних внесків за рахунок підвищення частки оплати праці у затратах підприємств на виробництво продукції до рівня 20-25%.

Крім того, профспілки наполягають на відновленні практики розробки державних програм зайнятості населення, розробленні за участю соціальних партнерів у першому півріччі 2011 року та наданні на схвалення Верховною Радою такої програми на 2012-2015 роки.

Згідно з резолюцією, профспілки виступають за забезпечення захисту діючих робочих місць від ліквідації та гарантоване створення у 2011 році не менше 680 тисяч нових робочих місць, як це передбачено постановою уряду від 8 вересня 2010 року.

Як повідомлялося, віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сподівається, що Верховна Рада ухвалить закон про пенсійну реформу у березні 2011 року.