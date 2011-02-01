Сьогодні у Києві уряд розпочав другий етап обговорення пенсійної реформи з проведення навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКА.

Під час семінару він зазначив, що головною метою другого етапу обговорення пенсійної реформи стане вироблення оптимального варіанту законопроекту, який враховуватиме інтереси суспільства.

«Дуже важливо, що громадське обговорення не лише стало інформуванням суспільства про зміст та особливості реформи, а й надало нам дуже корисний зворотній зв`язок, цінні пропозиції, які обов’язково будуть враховані», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він додав, що залучення суспільства до дискусії навколо пенсійної реформи є свідченням відкритості уряду.

Упродовж другого етапу обговорення пенсійної реформи відбудуться тематичні регіональні прес-клуби у Львові, Чернівцях, Сімферополі, Миколаєві, Дніпропетровську, проводитимуться круглі столи та інших публічні заходи.

Також 16 лютого відбудуться тематичні парламентські слухання.

С.ТІГІПКО зазначив, що в рамках першого етапу громадського обговорення, яке розпочалося 21 грудня 2010 року, в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи. У цих нарадах, зокрема, брали участь С.ТІГІПКО, голова Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК, директор Інституту демографії НАН України Елла ЛІБАНОВА, представники громадськості та місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики С.ТІГІПКО не виключає, що проект закону щодо проведення в Україні пенсійної реформи може бути відкликано з Верховної Ради для внесення змін до нього.