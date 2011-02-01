Експерт: туроператори через відміну турів до Єгипту за тиждень можуть втратити 2 млн. дол.

У зв’язку з відмовою українських туристів від турів до Єгипту туроператори можуть втратити близько 2 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу віце-президент асоціації лідерів турбізнесу України Йосип АНДРИК.

«За цей тиждень туроператори можуть втратити близько 2 млн. доларів. Це ті прямі втрати, які вже ніхто не може компенсувати», - сказав він.

За словами Й.АНДРИКА, якщо складна ситуація в Єгипті збережеться, то збитки туристичної галузі становитимуть до 6 млн. доларів.

Він зазначив, що туристичні оператори ухвалили рішення про мінімізацію втрат українських туристів, пропонуючи їм перенести терміни поїздки.

Й.АНДРИК також повідомив, що на сьогодні запитів на відпочинок в Єгипті практично немає. «Бажаючих, які б хотіли полетіти до Єгипту за 3 копійки, слава Богу немає», - сказав він. За його словами, є поодинокі звернення щодо поїздок до Єгипту на березень-травень.

Водночас він зазначив, що туроператори не можуть відмовити в поїздках до Єгипту тим українським туристам, які мали виїхати вже зараз.

«Ми не можемо їм відмовити, вони замовили послугу і мають право вибору», - сказав він, додавши, що цим людям роз’яснюється ситуація в країні. «Ми проводимо роз’яснення, беремо розписки і кількість відмов від поїздки є дуже великою», - сказав Й.АНДРИК.

В свою чергу голова Української асоціації туроператорів Ігор ГОЛУБАХА зазначив, що, якщо українські туристи відмовляються від поїздки до Єгипту, їм пропонується три варіанти: відтермінувати поїздку на деякий час, поїхати в іншу країну чи повернути кошти. Він зазначив, що є визначена процедура повернення коштів, яка полягає в тому, що турист пише письмову заяву на ім’я агента, у якого купив тур, потім турагент звертається до туроператора і в подальшому туристу повертаються кошти.

В свою чергу в.о. голови Державної служби туризму і курортів України Сергій СЬОМКІН повідомив, що держслужба отримала чіткі гарантії від туристичних компаній, що кошти туристам, які відмовляються їхати до Єгипту, будуть повертатися, або їм буде пропонуватися поїхати в іншу країну чи перенести тур до Єгипту на пізніший час.

Він також зазначив, що особливо Держслужбу туризму і курортів України турбує ситуація з українськими туристами, які хочуть їхати до Єгипту ближчими днями.

«Людське життя не варте тих втрат, які понесуть туристичні або авіаційні компанії. Ми на цьому стоїмо і рекомендуватимемо утриматись від поїздок до Єгипту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень у результаті масових виступів опозиції в Єгипті і зіткнень з поліцією близько 150 людей загинули, сотні отримали поранення.

Опозиція вимагає відставки Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.