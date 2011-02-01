«Авліта» ініціювала проект зі всиновлення

У Севастополі за підтримки ЗАТ «СК «Авліта» і Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» стартував соціальний проект під назвою «Чужих дітей не буває». Метою проекту є пропаганда усиновлення в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, формат роботи проекту передбачає щотижневі публікації на ресурсах партнерів, якими виступили дві севастопольські газети: «Слава Севастополя» і «Вечірнє містечко», історій про життя дітей-сиріт і їх усиновлення, поради психологів і рекомендації працівників Служби у справах дітей при СМДА.

Також розміщується інформація про дітей-сиріт, яких можна всиновити в Севастополі та Україні, з переходом на Всеукраїнський портал національного всиновлення http://www.sirotstvy.net, де постійно оновлюється і розширюється інформація про дітей. В особистому розділі кожної дитини можна проглянути її фотографії і відео, дізнатися, чи є у неї брати і сестри, одержати інформацію про його вік і регіон, в якому він знаходиться.

У прес-службі компанії відзначають, що партнерами проекту виступила Служба у справах дітей при СМДА, яка вже не перший рік співпрацює з Фондом Р. Ахметова «Розвиток України». Планується, що до проекту підключаться організації, державні структури і приватні особи, які зацікавлені в реалізації проекту.

«Ми щиро сподіваємося, що наш спільний проект допоможе подарувати обділеним батьківською любов`ю і турботою дітям сімейне вогнище. Редакція газети вдячлива тим, хто на сторінках видання ділиться своїм досвідом усиновлення і готова подати інформаційну підтримку тим, хто ще тільки планує взяти в свою сім`ю дитину», – відзначила головний редактор газети «Слава Севастополя» Наталія ТРОЇЦЬКА.

«Проблема сирітства не нова, вона, на жаль, є і в Севастополі, де зареєстровано більше 640 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки. Наша компанія тісно співпрацює з Фондом Ахметова, і ми вирішили виступити комунікатором з метою привернути увагу севастопольської громадськості до цього питання. Ми віримо, що така блага справа одержить підтримку і підвищить відповідальність севастопольців за дітей, відданих на виховання суспільству. Адже чужих дітей не буває!» - сказав в.о. генерального директора ЗАТ «СК «Авліта» Сергій ПОСОХОВ.

«Для Фонду Р.Ахметова «Розвиток України» сімейні цінності є безперечним пріоритетом, і ми робимо все можливе, щоб діти жили і виховувалися в сім`ях. Ми вдячні ЗАТ «СК «Авліта» за ініціативу і підтримку проекту. Щиро віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям севастопольські діти, які позбавлені батьківської опіки, знайдуть сім`ї», - сказала керівник програм і проектів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дарина КАСЬЯНОВА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Стивідорна компанія «Авліта» є стивідорною компанією, що має в своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої цілий рік Севастопольської бухти на південному заході Кримського півострова. Компанія має всі можливості для перевалки вантажів з залізничного і автомобільного транспорту на морський, з морського на і залізничний, а також з судна на судно. Підприємство обробляє метал, а також оперує зерновим терміналом місткістю 170 тис. тонн одноразового зберігання. Продуктивність станції прийому зерна з залізничних вагонів – 1200 тонн на годину, з автотранспорту (на двох точках прийому) 300 тонн/год. Перевалочні потужності включають 14 кранів, зокрема 8 козлових, 6 портальних, 5 з них останнього покоління «Liebherr» і «Gottwald».

100% акцій ЗАТ "СК "Авліта" належить "СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед".