Кабмін не встановлював на 2011 рік порядок виплати компенсацій за вкладами радянського «Сбербанку»
Кабінет Міністрів України поки не встановлював на 2011 рік порядок виплати компенсацій за знеціненими вкладами радянського «Сбербанку».
Про це УНІАН повідомив юрист юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» Андрій КОНОПЛЯ.
За його словами, на кожен рік безпосередньо у законі про держбюджет окремою статтею повинні передбачатися витрати на компенсації знецінених вкладів, а порядок проведення компенсаційних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів. «На 2008 і 2009 роки такий порядок був встановлений… І хоча в законі про держбюджет на 2010 рік така стаття витрат була передбачена, але порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів, не було», – сказав юрист.
За його словами, статті витрат держбюджету на виплату знецінених вкладів у законі про держбюджет на 2011 рік немає, тому немає порядку їх відшкодування, який встановлює уряд.
А.КОНОПЛЯ зазначає, що в держбюджеті на 2011 рік передбачено, що за результатами виконання держбюджету в січні-червні 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку на розгляд Верховної Ради може бути винесена пропозиція щодо збільшення витрат на поступові компенсації громадянам за знеціненими грошовими заощадженнями.
«Якщо говорити про судову практику, то є позиція Верховного Суду, яка була озвучена ще в 1999 році. Так, можна звертатися до суду, але тільки у розмірі, передбаченому Порядком, який затверджує на кожен рік Кабінет Міністрів, якого на 2011 рік немає», – зазначив юрист. При цьому, підкреслив він, необхідно враховувати, що «Сбербанк» проводить виплату проіндексованих заощаджень у рамках, передбачених для цього державним бюджетом, і за умови фактичного перерахування грошових сум.
«Фактично, крім того, що це повинно бути передбачено держбюджетом, ці кошти мають бути перераховані з держбюджету на рахунки «Ощадбанку», – сказав А.КОНОПЛЯ.